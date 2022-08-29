Коллега сообщника убийцы Дарьи Дугиной не признал в нем террориста

Знакомых Богдана Цыганенко шокировала новость о его участии в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной. Коллега мужчины признался «360», что он был веселым парнем и не вызывал подозрений.

«Читаю новости, немного в шоке. Парень он вроде веселый, ничего необычного за ним не замечал», — сказал он.

Мужчины работали вместе в 2011 году, однако спустя год связь оборвалась.

ФСБ назвала имя сообщника Натальи Вовк, которая организовала убийство Дарьи Дугиной. Им стал Богдан Цыганенко. Мужчина приехал в Россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до взрыва. Силовики показали видео с его участием. По версии следствия, мужчина помог Наталье Вовк найти поддельные госномера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также собрать самодельное взрывное устройство.

Журналистка, дочь философа Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа. Она ехала с фестиваля «Традиция» по Можайскому шоссе. Неподалеку от поселка Большие Вяземы преступница дистанционно активировала взрывное устройство.