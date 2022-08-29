Родственница сообщника убийцы Дарьи Дугиной рассказала, как он покидал Донецк

Предполагаемый сообщник убийцы журналистки Дарьи Дугиной уехал из дома в Донецке в начале июля. Он увез с собой мать. Об этом тетя мужчины рассказала РИА «Новости».

«Он выехал где-то в первых числах июля», — сказала она.

Богдан Цыганенко уехал не один, а с матерью. С тех пор он не выходил на связь с родными.

Имя сообщника Натальи Вовк назвала ФСБ, а также показала видео с его участием. По версии следствия, мужчина 30 июля приехал в Россию через Эстонию, а за день до убийства уехал из страны. Он помог подозреваемой получить поддельные госномера и документы, а также собрать в арендованном гараже самодельное взрывное устройство.

Его установили на автомобиль Дарьи Дугиной, а активировали вечером 20 августа, когда она ехала по Можайскому шоссе с фестиваля «Традиция». Журналистка погибла, а Вовк скрылась. Позднее австрийские СМИ сообщили, что ее якобы нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями. Однако МИД Австрии эту информацию опроверг.

Прежде чем убить Дарью Дугину Наталья Вовк следила за ней и даже сняла квартиру по соседству. В интернете появились ее фотографии.