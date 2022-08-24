Украинка Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, арендовала гараж, представившись Юлией, рассказал владелец гаражного бокса. По его словам, женщина также показала паспорт гражданки Казахстана, сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина заявил, что подозреваемая откликнулась на его объявление практически сразу. Она пояснила, что снимает гараж для своего дяди. Помещение ей нужно было на неделю, но оплатила она весь месяц.

Последний раз владелец гаража связывался с Вовк 19 августа — за день до убийства Дарьи Дугиной. Он поинтересовался, будет ли женщина продлевать аренду. Она пообещала дать ответ на следующий день, но на связь больше не вышла. Ключи от бокса она оставила у охранника гаражного кооператива.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался внедорожник. За рулем машины была журналистка Дарья Дугина. ФСБ раскрыла убийство — исполнительницей преступления назвали 43-летнюю украинку Наталью Вовк. Она снимала квартиру в одном доме с Дугиной. Следственный комитет начал обыски в жилом помещении.