Появилось фото из квартиры подозреваемой в убийстве журналистки Дугиной

Наталья Вовк, разыскиваемая за убийство журналистки Дарьи Дугиной, снимала квартиру в Москве по соседству со своей жертвой. Фотографии этого жилья опубликовало Ura.ru в Telegram-канале.

Вовк снимала двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского площадью 81 квадратный метр на 13-м этаже. В помещении несколько санузлов, трехметровые потолки, а также сделан дорогой ремонт. Обходилось это все террористке в 103 тысячи рублей в месяц.

В риелторскую фирму с просьбой срочно найти ей квартиру Вовк обратилась в начале августа. Вечером того же дня она уже поехала смотреть жилплощадь и сразу заключила договор на 11 месяцев. При этом она предоставила паспорт Казахстана на имя Юлии Зайко. С нею были дочь и кошка.

В квартире провели обыск.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Это произошло из-за того, что в ее автомобиле активизировали взрывное устройство. ФСБ заявила, что за убийством девушки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем преступления является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства Дугиной женщина скрылась в Эстонии.