МИД Австрии опроверг смерть убийцы Дарьи Дугиной

МИД Австрии ничего не известно о смерти 43-летней украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. В министерстве подчеркнули, что не могут подтвердить информацию о ее гибели, сообщило РИА «Новости».

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — рассказали агентству в австрийском МИД.

Ранее источники австрийского издания Exxpress сообщили, что тело предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной нашли с множественными ножевыми ранениями и запиской в руке.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвали внедорожник, за рулем которого находилась журналистка Дарья Дугина. Сотрудники ФСБ сообщили, что исполнительницей преступления является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. После случившегося на уехала в Эстонию. По словам отца погибшей, политолога и философа Александра Дугина, его дочь убили «за русскую идею».