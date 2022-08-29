Появилось видео с домом, где жил соучастник убийства Дугиной

У подозреваемого в соучастии в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко был дом в Донецке. «360» нашел его и снял на видео.

На кадрах видно, что здание огорожено кирпичным забором, на входе — железные ворота. На участке можно рассмотреть двухэтажный дом и покрытую машину.

Как рассказал «360» сосед Цыганенко, мужчина не появлялся дома с конца июля. Также около месяца не видно и его мать. Цыганенко местный житель назвал бесконфликтным человеком, который всегда помогал при необходимости.

Соседка Цыганенко высказала другое мнение, заявив, что он вел разгульный образ жизни.

Утром 29 августа ФСБ заявила, что сообщником Натальи Вовк в убийстве Дарьи Дугиной является Богдан Цыганенко. По данным ведомства, он помог Вовк найти поддельные государственные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также собрать самодельное взрывное устройство.

Силовики уточнили, что Цыганенко въехал в Россию 30 июля через Эстонию, а покинул страну за день до убийства Дугиной.