Вероятность того, что Наталья Вовк смогла убить журналистку Дарью Дугину без ведома и помощи спецслужб Украины, крайне мала, заявил «Известиям» российский хакер из группы RahDit. При этом киберэксперт посчитал, что речь идет не только о СБУ, но и всего коллективного Запада.

«Взрывчатка у нас в стране, к счастью, в магазинах не продается, а провоз через границу… Мы в это очень слабо верим. Вряд ли она везла эту взрывчатку на своей машине вместе с дочкой. Зачем рисковать, когда все можно получить в Москве?» — отметил хакер.

Также он указал, что Вовк нужны были средства на проживание в Москве — нужно было оплачивать аренду квартиры, пропитание, бензин, связь и многое другое. Эксперт считает, что в Вовк есть опыт слежки за объектом, против которого она совершила теракт.

Ранее хакер рассказал, что Вовк была «спящим» агентом украинских спецслужб. Женщина жила в Мариуполе и притворялась местной жительницей. При необходимости ее «активизировали» для выполнения конкретной задачи.