facebook_pixel
    28 августа 2022, 20:51

    Вовк смогла убить Дугину только при помощи спецслужб Украины — хакер RahDit

    Хакер RahDit: Вовк в убийстве Дугиной направляли и помогали спецслужбы Украины

    Полина Созыкина

    Вероятность того, что Наталья Вовк смогла убить журналистку Дарью Дугину без ведома и помощи спецслужб Украины, крайне мала, заявил «Известиям» российский хакер из группы RahDit. При этом киберэксперт посчитал, что речь идет не только о СБУ, но и всего коллективного Запада.

    «Взрывчатка у нас в стране, к счастью, в магазинах не продается, а провоз через границу… Мы в это очень слабо верим. Вряд ли она везла эту взрывчатку на своей машине вместе с дочкой. Зачем рисковать, когда все можно получить в Москве?» — отметил хакер.

    Также он указал, что Вовк нужны были средства на проживание в Москве — нужно было оплачивать аренду квартиры, пропитание, бензин, связь и многое другое. Эксперт считает, что в Вовк есть опыт слежки за объектом, против которого она совершила теракт.

    Ранее хакер рассказал, что Вовк была «спящим» агентом украинских спецслужб. Женщина жила в Мариуполе и притворялась местной жительницей. При необходимости ее «активизировали» для выполнения конкретной задачи.