ФСБ показала видео со вторым подозреваемым в убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как украинский диверсант, подозреваемый в причастности к убийству Дарьи Дугиной, въехал в Россию. Его личность уже установлена. Мужчину зовут Богдан Цыганенко.

По данным ведомства, он въехал в Россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до совершения убийства дочери философа Александра Дугина. Именно он помог Наталье Вовк найти поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Кроме того, сотрудники ФСБ выяснили, что исполнительница преступления лично следила за Дарьей Дугиной на стоянке для гостей фестиваля «Традиция». Когда девушка выехала, Наталья Вовк поехала на Mini Cooper за ней и привела взрывное устройство в действие.

Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на ходу в Одинцовском городском округе, когда девушка ехала с фестиваля «Традиция».