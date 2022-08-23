Медведев обещал заслуженное наказание виновным в смерти Дарьи Дугиной

Виновные в убийстве журналистки Дарьи Дугиной будут найдены и наказаны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также передал свои соболезнования родным погибшей. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю Ваше горе в этот тяжелый момент», — заверил Медведев.

Зампред направил родителям Дарьи Дугиной телеграмму, где выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью их дочери.

«Потрясен этим чудовищным преступлением», — отметил Медведев.

Он добавил, что в России Дарью Дугину знали как яркого общественного деятеля и талантливого журналиста и ученого.

Дугина погибла 20 августа в Подмосковье в результате подрыва автомобиля, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». Там девушка была вместе со своим отцом Александром Дугиным, который выступал с лекцией. ФСБ установила, что за терактом стоят украинские спецслужбы.