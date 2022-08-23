Зеленский опроверг причастность Украины к убийству Дугиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Киев здесь не при чем, сообщило РИА «Новости».

«Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Дочь известного философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа в Московской области. Ее автомобиль взорвался, а затем загорелся. Журналистка скончалась на глазах своего отца, который находился в другой машине.

ФСБ раскрыла убийство Дугиной. По данным спецслужб, к нему причастна гражданка Украины Наталья Вовк. Женщина въехала в Россию вместе с дочерью 23 июля, после чего проживала в одном доме со своей жертвой. После совершения преступления она уехала в Прибалтику.

Прощание с Дугиной прошло 23 августа в Москве. На траурном мероприятии присутствовали родные погибшей, включая философа. В прощальной речи Дугин напомнил о любви дочери к России и ее увлеченности своей работой.