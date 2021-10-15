Большие новости 15 октября. Началась Всероссийская перепись, разворот МКС, Россия отогнала эсминец США от границ

Население России пересчитают в рамках стартовавшей переписи. Тестирование двигателей «Союз МС-18» привело к потере ориентации Международной космической станции. Американский эсминец Chafee приблизился к российским границам. Об этих и других событиях пятницы, 15 октября, — в дайджесте «360».

Всероссийская перепись по-новому

В пятницу, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится почти месяц и завершится 14 ноября. Впервые россияне могут заполнить опросный лист самостоятельно без присутствия специально обученных переписчиков. Анкета доступна на портале госуслуг. Так уже сделал президент России Владимир Путин, а вместе с ним более миллиона сограждан. Все подробности об онлайн-анкете есть в инструкции «360». Также россиян предупредили об активизации мошенников как в Сети, так и в обычной жизни. Специалисты дали советы, как отличить настоящего переписчика от афериста и не оказаться на поддельном сайте в поисках опросника.

МКС развернуло на 57 градусов

Проверка двигателей пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-18» закончилась неожиданно. Международная космическая станция развернулась сразу на 57 градусов. В Роскосмосе заявили, что угроз для экипажа не было, а в Центре управления полетами пояснили, что такая проверка двигателей проводится всегда при возвращении на Землю. На борту «Союза МС-18» домой вернутся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

Эсминец США развернули у границы

Американский эсминец Chafee подошел близко к границам России в районе Владивостока. На предупреждение экипаж не отреагировал. Тихоокеанский флот направил навстречу незваному гостю большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Когда до российского судна оставалось около 60 метров, эсминец начал разворачиваться. Этот момент попал на видео.

Газовая подстанция сгорела в Москве

Взрыв и пожар произошли на газовой подстанции на улице Грина в Москве. Пламя распространилось на площади 75 квадратных метров и повредило три автомобиля. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, в результате происшествия пострадал один человек. Пожарным понадобилось меньше часа, чтобы потушить полыхающие подстанцию и транспортные средства.

Проход в ТЦ по пачке чипсов

Блогер из Уфы проверил, как работает внедренная в республике система QR-кодов. Охранникам в торговых центрах он показывал QR-коды, вырезанные с пачки чипсов и с квитанции коммунальных платежей. В двух торговых центрах молодого человека предупредили о возможных неприятностях, а в третьем, считав предоставленный пропуск, пустить отказались.

FacePay в метро Москвы

Оплата проезда лицом заработала на всех станциях метро Москвы. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что Москва стала первым городом мира, внедрившим систему FacePay на таком количестве станций подземки. Для использования системы карту «Тройка» нужно привязать в специальном приложении «Метро Москвы», найти на станции специальный турникет и, приложив карту, посмотреть в камеру, чтобы считалось лицо. После этого брать с собой «Тройку» необязательно. Деньги начнут списываться автоматически.

Беглого осужденного поймали в Астрахани

Сбежавшего из колонии-поселения осужденного поймали в Астрахани. Следователи подозревают беглеца в двух изнасилованиях. По предварительным данным, одной из его жертв стала 15-летняя школьница. На свободе злоумышленник провел всего 10 дней.