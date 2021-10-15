Уфимский блогер прошел в торговые центры по QR-кодам от пачки чипсов

Блогер из Уфы провел эксперимент по применению QR-кодов в торговых центрах города. Молодой человек смог попасть на территорию комплексов, предъявив охранникам QR-код незнакомца, код с пачки чипсов и квитанции на оплату услуг ЖКХ. Видеозапись эксперимента опубликовал Instagram клуба «Повышение юридической грамотности автовладельцев».

Блогер сообщил, что постарается попасть в торговые центры Уфы, предъявив охранникам неподходящие QR-коды.

В первом торговом центре молодой человек предъявил на входе код с пачки чипсов. Охранник заявил блогеру, что если об этом узнают полицейские, к нему возникнут вопросы из-за возможного мошенничества. Охранник не воспрепятствовал входу блогера.

QR-код с квитанции за ЖКХ тоже позволил молодому человеку попасть в торговый центр — там охранник ответил, что ему можно пройти внутрь. В третьем ТЦ сотрудники охраны проверили предъявленный блогером чужой QR-код — в отличие от других сотрудников службы охраны, у них была программа, считывающая коды.

В конце июня глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что в регионе возможно введение новых ограничений из-за коронавируса.