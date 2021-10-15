Россиянам напомнили, как отличить переписчиков от мошенников

Переписчики Всероссийской переписи населения работают в специальной форме, также у них есть удостоверения, которые действительны только при предъявлении паспорта. Об этом заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Он подчеркнул, что с помощью этих признаков сотрудников можно отличить от мошенников, сообщил ТАСС.

По словам Смелова, удостоверение переписчиков защищено водяными знаками и его невозможно подделать.

«Есть шарф, специально выпущенный под перепись. <…> Жилет светоотражающий, который обеспечивает безопасность в темное время суток. <…> И наша фирменная сумка Росстата, которую нигде не купишь», — перечислил замглавы Росстата.

В этом году на переписи будут работать 268 тысяч переписчиков. Помимо них, Росстат задействовал 25 тысяч волонтеров, которые будут помогать получать информацию о том, как и где можно пройти перепись. Это можно сделать и в традиционном, и в онлайн-формате. На сайте госуслуг уже переписались более одного миллиона человек.