Международную космическую станцию развернуло на 57 градусов при тестировании двигателя «Союза». Об этом заявил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев.

По его словам, после случившегося ему уже высказал претензии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил «Интерфакс».

«Олег не бери в голову, ну подумаешь развернули станцию на 57 градусов, ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович (Рогозин — прим. ред) всыпал до этого», — сказал он во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким, который находится на борту МКС.

Соловьев подчеркнул, что важно было убедиться в исправности всех двигателей «Союза».

О временной потери ориентации МКС ранее сообщили в Роскосмосе. По данным госкорпорации, ориентацию станции быстро восстановили благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС.

«Станции и экипажу ничего не угрожает», — добавили в компании.

В Центре управления полетами напомнили, что перед возвращением кораблей на Землю обычно проводятся такие тестирования.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко должны вернуться домой рано утром 17 октября.