Подозреваемого в надругательстве над школьницей беглого преступника поймали в Астрахани после нового изнасилования

Сбежавшего из колонии Дмитрия Милохова, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы, поймали в Астрахани. Накануне он успел изнасиловать еще одну жертву, считают следователи.

О задержании преступника сообщили в региональном СУ СК РФ. В ведомстве сообщили, что 14 октября подозреваемый напал на местную жительницу возле гаражей, похитил у нее мобильный телефон, а потом изнасиловал, угрожая убить.

По факту случившегося возбудили дело о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он же, по версии следствия, 10 октября изнасиловал школьницу в Волгограде. Причастность Милохова к преступлению против 15-летней девушки установили после экспертизы. Его биологические следы были обнаружены на одежде потерпевшей, уточнили в СК.

О побеге Милохова из колонии-поселения в Ульяновской области стало известно 7 октября. В колонию его отправили на 3,5 года за грабеж с применением насилия. После побега было возбуждено дело о халатности.