МКС потеряла ориентацию в пространстве, испытав двигатели «Союза»

Международная космическая станция 15 октября потеряла ориентацию в пространстве при выполнении тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». На этом корабле 17 октября на Землю должны вернуться члены киноэкипажа: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, — сообщило РИА «Новости».

В Центре управления полетами сообщили, что неполадки возникли из-за тестирования системы управления движением корабля «Союз МС-18». Перед возвращением кораблей на Землю обычно проводятся подобные тестирования. Позже работу станции вернули в штатный режим.

Роскосмос заявил о том, что временная потеря ориентации МКС не угрожала безопасности экипажа.

Первый в мире киноэкипаж стартовал в космос 5 октября. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос, чтобы снять «Вызов» — первый в мире художественный фильм за пределами Земли. К полету съемочную группу готовили четыре месяца.

Сжать зубы и зафиксировать тело перед приземлением на Землю порекомендовал актрисе и режиссеру космонавт Олег Новицкий.