Путин поучаствовал в переписи населения онлайн

Президент России Владимир Путин принял участие в переписи населения. Он заполнил форму онлайн на сайте госуслуг.

После этого президент напомнил, что перепись продлится месяц, а в отдаленных районах страны — до 20 декабря.

По его словам, с помощью этих данных, власти страны смогут принимать более выверенные и эффективные решения в области экономики, в сферах здравоохранение, образования и демографии. Он подчеркнул, что перепись населения — это не формальность, и призвал всех россиян поучаствовать в ней.

«Напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам», — заключил глава государства.

По данным Минцифры, в России на сайте госуслуг уже переписались более одного миллиона человек.