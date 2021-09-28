Россияне смогут самостоятельно пройти перепись населения. Инструкция к онлайн-анкете

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится до 14 ноября. Впервые пройти ее можно будет онлайн. «360» рассказывает, как правильно записаться на электронную перепись.

Перепись населения проводят, чтобы получить больше данных о населении России, узнать, сколько лет жителям страны, где они живут, чем занимаются. Участвовать могут граждане России, иностранцы и лица без гражданства. Главное нововведение переписи 2021 года заключается в возможности самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Сделать это можно с 15 октября по 8 ноября.

Предварительные итоги переписи подведут весной 2022 года, а окончательный результат — в IV квартале 2022 года.

Сайт переписи населения

Чтобы принять участие в электронной переписи, нужно авторизоваться или сначала зарегистрироваться на портале госуслуг. Его адрес — gosuslugi.ru.

Будьте внимательны: если вам звонит «служба поддержки сайта госуслуг» или кто-то от этого сервиса, это наверняка мошенники. Ни в коем случае не передавайте посторонним информацию о своей учетной записи — пароли и смс-коды.

О том, как обезопасить свою запись на сайте госуслуг, читайте в нашем материале.

Как пройти перепись населения онлайн

Анкета переписи населения

На сайте госуслуг нужно заполнить электронный переписной лист. В нем укажите данные о себе, о других жителях своей квартиры или дома и жилищных условиях. Данные передаются анонимно в виде цифр.

Всего в анкете 33 вопроса. Те, кто живет в России временно, могут ответить на семь вопросов сокращенного варианта опросника.

При указании данных стоит быть максимально честным, поскольку ответы дополнят статистику, на основе которой будут разрабатываться и внедряться социальные программы.

На каком языке заполнять

В электронном переписном листе можно выбрать родной язык. Всего доступно 10 языков: бурятский, башкирский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, корейский или китайский.

Поучаствовать в электронной переписи могут россияне со стандартной и подтвержденной учетной записью, а иностранцы могут это сделать с указанием СНИЛС в личном кабинете.

QR-код и подтверждение

В ответ на отправленный переписной лист придет подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами для каждого члена домохозяйства. Его пришлют на электронную почту и в личный кабинет на сайте госуслуг. При этом поменять ответы в переписном листе можно до 8 ноября 2021 года.

QR-код нужно предъявить переписчику, который будет обходить дома с 18 октября по 14 ноября, или на переписных участках. Код можно показать с экрана телефона или планшета.

Если же QR-код не считывается, то переписчику можно назвать 10 последних цифр числового кода. В таком случае переписчик убедится в том, что вам удалось пройти перепись населения и не нужно отвечать на вопросы по второму кругу. Если же вы хотите внести изменения в переписные листы, то можете попросить переписчика поправить информацию.

С цифровым кодом можно получить подарки от российских компаний.