Россиян предупредили о новой схеме мошенников во время переписи населения

Специалист ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о новой схеме мошенников. Они могут делать сайты, копирующие портал госуслуг. Подробности схемы эксперт раскрыл агентству «Прайм».

«Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на „Госуслугах“ или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — пояснил Сизов.

Киберпреступники ожидаемо активизируются во время переписи населения, которую проведут в России с 15 октября по 14 ноября. Это произойдет потому, что они почти всегда ориентируются на новостную повестку и глобальные события.

В 2021 году перепись населения пройдет в том числе онлайн, через сайт госуслуг. Эксперт призвал обратить внимание на то, чтобы в браузере всегда был введен настоящий адрес портала, а не его подмена. Также маркером того, что вы находитесь на сайте злоумышленника, может стать перечеркнутый замочек перед самим адресом в строке браузера.

При этом, чтобы завлечь на поддельные страницы-дубли и собрать данные, мошенники вполне могут начать делать массовые рассылки с предложениями пройти опросы или продвигать свои сайты с помощью контекстной рекламы и таргетинга.