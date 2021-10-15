Американский эсминец попытался нарушить границу России у Владивостока

Американский эсминец Chafee попытался нарушить границу России у Владивостока, сообщили в Минобороны. Российский корабль «Адмирал Трибуц» его вытеснил.

При этом Chafee изменил курс только тогда, когда между ним и «Адмиралом Трибуцем» оставалось меньше 60 метров, уточнили в РИА «Новости».

Попытка нарушения границы была зафиксирована сегодня, между 17:00 и 17:50 по местному времени. Как пояснили в Минобороны, этот район был закрыт для судоходства из-за проведения стрельб в рамках совместных учений России и Китая.

Когда российские военные потребовали, чтобы американский эсминец изменил курс, экипаж Chafee подал сигнал о том, что с борта корабля поднимается вертолет, поэтому сменить курс они не могут.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж эсминца ВМС США грубо нарушил международные правила предупреждения столкновения судов, а также соглашение между двумя странами о предотвращении инцидентов в открытом море и в небе над ним.