Пересильд и Шипенко начали готовиться к возвращению на Землю с МКС

Киноэкипаж МКС начал готовиться к возвращению на Землю. Подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке «Союза МС-18» с участниками проекта «Вызов» проводит космонавт Олег Новицкий, сообщили в Роскосмосе.

Отстыковка, автономный полет и посадка космического корабля — всегда особенно ответственные операции, отметили в госкорпорации. Экипаж должен следовать рекомендациям Центра управления полетами и командира корабля на всех этапах спуска с орбиты на Землю, также участники должны быть готовы к любой нештатной ситуации.

В рамках подготовки они изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, которые отвечают за безопасную посадку корабля.

В состав киноэкипажа вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко. Вместе с ними на МКС отправился также космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Сегодня уже их восьмой день на борту космической станции.

Пересильд и Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе. В нем рассказывается история о девушке-враче, которая полетела на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавта.