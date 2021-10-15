Отход американского эсминца от границ России сняли на видео

Подошедший к российской границе эсминец Военно-морского флота США Chafee развернулся после предупреждений со стороны большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Момент, как американское военное судно начало разворачиваться, чтобы уйти от российских границ, опубликовало Министерство обороны.

На опубликованных кадрах видно, как эсминец начинает медленно разворачиваться для смены курса. На его задней палубе находится вертолет, с крутящимися лопастями. Из летательного аппарата выходят люди в военной форме. После окончательного разворота Chafee начал отходить от российских границ.

В Министерстве обороны отметили, что иностранный экипаж предупредили по международному каналу связи о недопустимости подобных нарушений. Кроме того, российские военные пояснили, что район судоходства сейчас закрыт из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

На эсминце в ответ подняли флаги, которые говорят, что судно не может сменить курс из-за подготовки к взлету вертолета со своей площадки. Для вытеснения американского эсминца к нему на встречу отправился большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», чтобы вытеснить нарушителя.

Эсминец сменил курс, когда до российского корабля оставалось менее 60 метров. В Министерстве обороны отметили, что моряки Тихоокеанского флота действовали в рамках международных правил мореплавания, тогда как американский эсминец нарушил эти нормы, а с ними и российско-американское соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.