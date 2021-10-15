Очевидцы сообщили о взрыве и крупном пожаре на газовой подстанции в Москве

Очевидцы сообщили о крупном пожаре на газораспределительной подстанции на улице Грина в Москве. Источник «360» уточнил, что поступила заявка о взрыве.

По словам источника, высота факела достигает почти 20 метров. Он уточнил, что пламя, по предварительным данным, могло перекинуться на стоящий рядом автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

В региональном главке МЧС уточнили, что подача газа на подстанции отключена. Площадь возгорания уточняется. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы.