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    15 октября 2021, 12:10

    Очевидцы сообщили о взрыве и крупном пожаре на газовой подстанции в Москве

    Источник: взрыв и крупный пожар случился на газовой подстанции на улице Грина в Москве

    Алла Морген, Дамир Матюхин, Дарья Новая

    Очевидцы сообщили о крупном пожаре на газораспределительной подстанции на улице Грина в Москве. Источник «360» уточнил, что поступила заявка о взрыве.

    По словам источника, высота факела достигает почти 20 метров. Он уточнил, что пламя, по предварительным данным, могло перекинуться на стоящий рядом автомобиль.

    Очевидцы сообщили о взрыве и крупном пожаре на газовой подстанции в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В региональном главке МЧС уточнили, что подача газа на подстанции отключена. Площадь возгорания уточняется. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

    Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы.