Беглого заключенного подозревают в двух изнасилованиях. Его поведение объяснили обидой и жаждой мести

В Астрахани задержали беглого рецидивиста. По версии следствия, за 10 дней на свободе он успел совершить два изнасилования. Одна из предполагаемых жертв — школьница. Такие действия объяснили жаждой мести и полным отсутствием логики.

Побег и два изнасилования

Сотрудники СК России по Астраханской области и УМВД задержали подозреваемого в двух изнасилованиях, 29-летнего Дмитрия Милохова, который бежал из колонии-поселения № 5 в Димитровграде 5 октября.

В 2019 году его осудили на четыре года заключения особого режима за имущественное преступление. В колонию-поселение Милохова перевели за примерное поведение.

После побега подозреваемый скрывался 10 дней. За это время, по версии следствия, он успел изнасиловать двух девушек — 15-летнюю школьницу в Кировском районе Волгограда и местную жительницу в Астрахани. Второй подозреваемый якобы угрожал расправой, а потом украл телефон.

В отношении Милохова возбудили уголовное дело о разбойном нападении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Также идет расследование по статье о халатности против начальника участка колонии. Он якобы покинул свой пост, чем и воспользовался беглец.

В действиях Милохова не было логики

Обычно, когда заключенные сбегают, они стараются не привлекать к себе внимания. Но есть и такие, кто сбегает и совершает более тяжкие преступления. Об этом «360» рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Причину такого поведения психолог Ольга Латынцева увидела в полном отсутствии логики и огромном желании отомстить. Она предположила, что Милохова могли обидеть либо в детстве, либо в колонии, где он отбывал срок.

«Жажда мести застилает логику в голове человека. Человек ожесточился сильно, сюда добавился адреналин от того, что он сбежал. Он наверняка понимал, что его посадят. Но его накрыли чувства, перекрывшие разум. Он ничем в тот момент не отличался от животного, которое бежит и совершает беспорядочные действия», — заявила Латынцева.

По ее словам, Милохов не задумывался о последствиях. Ему было больно, страшно, его подгонял голод и жажда мести. Психолог назвала это «коктейлем Молотова», с которым ни одна голова не справилась бы.

Теперь беглецу может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом «360» рассказал адвокат Правового центра «Человек и закон» Денис Никитин.

Прошлое Дмитрия Милохова

По данным издания «Блокнот Волгоград», Дмитрий Милохов получил свой первый срок в 15 лет. Тогда его приговорили к году условно за кражу с незаконным проникновением в жилище. В 2008 году он якобы получил четыре года колонии за кражу с проникновением в жилище, грабеж с применением насилия и разбой. Затем еще год заключения в 2012-м.

В 2013 году, пишет издание, Милохова вновь осудили сразу по нескольким эпизодам: кража, нападение и разбой. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима как рецидивиста. А в 2019-м еще к четырем годам строгого режима.

Непростым было и детство Милохова. Оно прошло в детском доме, как рассказал знакомый подозреваемого изданию V1.ru. Мать беглеца скончалась во время следствия над сыном, присутствовать на похоронах он не смог.

После этого у Милохова якобы осталась психологическая травма — он перестал разговаривать. В ориентировках правоохранителей это отчасти подтверждалось — они гласили, что беглец может выдавать себя за немого.

При этом знакомый Милохова не верит, что тот мог пойти на изнасилование. По его словам, подозреваемый возвращал некоторым жертвам документы по почте и даже извинялся в письмах.

«Мальчишка неплохой он. Мы когда пересекались, у него из близких никого не было. Я ему покупал сигареты, ручки, листочки, чай. Чем-то он зацепил, хоть и с подростковых лет воровством занимался. Я видел насильников, общался с ними. Он не из этой касты. Он веселый, контактный, простой. По виду и не скажешь, что уголовник», — передает слова знакомого Милохова V1.ru.