Стартовала Всероссийская перепись населения

Глава Росстата Павел Малков заявил о старте Всероссийской переписи населения 15 октября во всех регионах страны. Впервые поучаствовать в переписи можно в режиме онлайн, сообщил ТАСС.

Руководитель Росстата Павел Малков оценил значимость стартовавшей 15 октября переписи населения.

«Мы даем старт Всероссийской переписи населения. Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей», — привел слова главы Росстата ТАСС.

Павел Малков отметил, что проведенная специалистами работа обеспечит безопасное проведение первой цифровой переписи населения. Процесс будет максимально безопасным как для участников переписи, так и для переписчиков, сообщил глава Росстата ТАСС.

За день до старта Всероссийской переписи населения Минцифры России запустило форму на сайте госуслуг для участия в ней. Чтобы заполнить анкету, пользователям необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. Возможность участия в переписи населения в режиме онлайн появилась в России впервые.