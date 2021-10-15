Газовую станцию и загоревшиеся машины потушили на юго-западе Москвы

Столичные спасатели потушили крупный пожар на улице Грина. Возгорание случилось на газовой подстанции, огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Потушили пожар меньше чем за час. Источник «360» уточнил, что пострадал один человек.

На пульт спасателей сигнал о пожаре в газовой подстанции поступил в 11:40. Подачу газа к станции отключили, после чего пожарные начали тушить огонь.

В региональном главке МЧС сообщили, что факельное горение станции и открытое горение трех автомобилей потушили в 12:24, а площадь пожара составила 75 квадратных метров.

«Стволы работают на охлаждение оборудования. В 12:37 пожар ликвидирован», — сообщили в МЧС.

Очевидцы сообщили о крупном пожаре на газовой станции 15 октября. По их сообщениям, высота огненного столба достигала отметки почти в 20 метров.