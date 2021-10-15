Система оплаты проезда лицом заработала на всех станциях метро Москвы

Система оплаты Face Pay заработала на всех линиях и станциях метро Москвы. Об этом заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для оплаты пассажирам нужно будет просто посмотреть в камеру на турникете. По словам Ликсутова, Москва стала первым городом в мире, где система оплаты с помощью лица заработала в таком объеме.

«Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — отметил он.

Заммэра уточнил, что подключение к сервису является добровольным, другими способами оплаты тоже можно пользоваться, они никуда не денутся.

«По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — добавил Ликсутов.

Для того, чтобы пользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Регистрация может занять несколько часов. В метрополитене нужно найти специальный турникет, на него укажет соответствующая наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически.