Система оплаты проезда лицом заработала на всех станциях метро Москвы
Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что систему Face Pay запустили на всех станциях метро Москвы
Система оплаты Face Pay заработала на всех линиях и станциях метро Москвы. Об этом заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Для оплаты пассажирам нужно будет просто посмотреть в камеру на турникете. По словам Ликсутова, Москва стала первым городом в мире, где система оплаты с помощью лица заработала в таком объеме.
«Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — отметил он.
Заммэра уточнил, что подключение к сервису является добровольным, другими способами оплаты тоже можно пользоваться, они никуда не денутся.
«По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — добавил Ликсутов.
Для того, чтобы пользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Регистрация может занять несколько часов. В метрополитене нужно найти специальный турникет, на него укажет соответствующая наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически.