Более миллиона россиян приняли участие в переписи через госуслуги

В России стартовала перепись населения. В ней можно принять участие онлайн на сайте госуслуг. Такой возможностью уже воспользовались более одного миллиона человек, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Он напомнил, что любой россиянин сможет переписать себя и свою семью на сайте госуслуг, на компьютере в многофункциональном центре или на стационарном переписном участке, сообщило РИА «Новости». Форма на госуслугах была запущена 14 октября.

«Первый миллион ушел», — сообщил Качанов.

Чтобы заполнить электронный переписной лист, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Для иностранных граждан, которые живут в России, потребуется создать учетную запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.

Россияне могут использовать для переписи тот формат, который им ближе. Кто-то хочет сделать это онлайн, кому-то удобнее, если к нему придут домой переписчики. Они будут посещать дома в специальной форме и с удостоверениями.

Ранее в МВД предупредили о том, что узнать сотрудников можно будет по отличительным знакам, они будут обязаны показать документы. Перепись во дворе и на улице не допускается. Также переписчики не имеют права просить предоставить сведения о жилых помещениях.