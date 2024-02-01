Общество 01 февраля 2024, 22:48 Правда о «Би-2», Улицкую отменяют, кровь на руках американцев, Ефремов может выйти. Главные новости 1 февраля РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала большое интервью «360», Людмила Улицкая еще дальше от Родины, американцы ответственны за трагедию Ил-76 в Белгородской области. Подводим главные итоги четверга, 1 февраля.

«Би-2» отказалась от консульской поддержки РФ, но врала про депортацию

В эксклюзивном интервью «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла подробности инцидента с группой «Би-2», которая на несколько дней зависла после концерта в Таиланде из-за нарушения местного законодательства.

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«Они просто неправильно оформили визы: прилетели по одному типу, <…>, а концертную деятельность должны были вести в соответствии с тайским законодательством по другому», — пояснила Захарова.

Тайская сторона, обратила внимание дипломат, уведомила «Би-2» о нарушении. Более того, подобные претензии в королевстве достаточно распространены, пояснила Захарова, поскольку гастрольная деятельность там достаточно активная.

«[В итоге] их препроводили туда, где они оказались. Только из-за того, что они сами нарушили закон», — сказала официальный представитель МИД России.

Захарова заострила внимание на том, что министерство выполнило свои обязательства и предоставило группе возможность встретиться с российским консулом. Но ребята из «Би-2» от этого отказались.

Официальный представитель МИД России посоветовала СМИ внимательнее относиться к поступившим от властей Таиланда данным, поскольку они четко сформулировали связанные с нарушением миграционного законодательства обвинения.

После концерта на Пхукете 24 января тайская миграционная служба обвинила «Би-2» в нарушении законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, а позже выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль.

Фронтмен группы Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но наказание назвал несоизмеримым.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

АСТ порвало с Улицкой

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявлений о переводе авторских отчислений на Украину. Там решили приостановить любые выплаты по всем договорам с 80-летним литератором.

Последние несколько лет писательница живет в Германии. Своими скандальными заявлениями о том, что часть полученного в России гонорара она переводит на Украину, литератор поделилась в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Вован и Лексус продолжили ударную неделю и позвонили писателю Михаилу Веллеру — и снова попали! Веллер тоже наговорил если не на статью, то на очень серьезный разговор с серьезными людьми.

Украинским войскам необходимо добиться успеха на поле боя, а России развалиться на части. Об этом заявил писатель Веллер в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В ходе общения писатель подчеркнул, что не готов осудить украинских боевиков за удары по мирным городам. По его словам, любые боевые действия приводят к жертвам среди мирного населения.

Веллер признался, что очень сильно ждет, когда «Россия размонтируется на части», а у соседних государств начнется спокойная жизнь. Еще одним пожеланием писателя стал скорейший демонтаж действующего в стране политического строя.

Рассуждая о поддержке Украины со стороны США, Веллер призвал «Ермака» не особо доверять Вашингтону. По мнению писателя, Пентагон специально удерживает боевую технику, потому что на деле достаточно недели, чтобы полностью обеспечить ВСУ всем необходимым. При этом он отметил, что Украина уже давно стала местом для ведения бизнеса американских демократов.

Последние четыре года Михаил Веллер живет в Таллинне, куда переехал еще во время пандемии коронавирусной инфекции, так как его не устроили введенные ограничения. После начала специальной военной операции он остался в Эстонии.

Мораль: никогда не разговаривайте с неизвестными, особенно в зуме или скайпе.

Россия не будет размещать ядерное оружие в других странах

Российские власти не собираются размещать ядерное оружие в других странах, кроме того, что уже находится на территории Белоруссии. На это указал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Нет, не планирует», — коротко сказал дипломат журналистам, подводя итоги первой встречи доверенных лиц стран — членов БРИКС в рамках председательства России в объединении.

Он подчеркнул, что Россия проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в республике.

В июне 2023 года Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Белоруссию. В сентябре в МИД России заявили, что процесс его размещения идет по графику. Специалисты в несколько этапов подготовили необходимую инфраструктуру и переоборудовали носители.

В ходе саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности наличия ядерного оружия в качестве гарантий безопасности страны. Такая политика соответствует современному «дипломатическому этикету», подытожил он.

Мораль: размещение ядерного оружия еще заслужить надо.

Залужный поспорил с Зеленским из-за Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад планировал вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не одобрил его решение. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на осведомленный источник.

Залужный полагал, что отвод бойцов ВСУ из населенного пункта помог бы выровнять фронт и облегчить оборону. По данным источника, нынешний главком украинской армии пользуется популярностью у военных, поскольку более гуманный, чем многие представители командования ВСУ.

В конце декабря российские военнослужащие улучшили свои позиции под Авдеевкой и продолжили отбрасывать украинских военных. Неутешительное положение ВСУ на этом направлении признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам пленного украинского бойца, военное руководство бросило солдат в Авдеевке без боеприпасов, воды и еды. Бойцы ВСУ наделись, что их спасут российские военнослужащие.

Мораль: гордыня, может, и не самый страшный грех, но точно один из самых страшных.

США подтвердили передачу Украине снарядов GLSDB

В Минобороны США подтвердили, что передали на этой неделе Украине первую партию бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Об этом сообщило издание Politico.

Поставки снарядов для ВСУ анонсировали еще зимой 2023 года, однако в то время их еще испытывали на полигонах. При этом в Минобороны России неоднократно сообщали о перехвате GLSDB. Информация о применении украинскими военными новых снарядов просачивалась в СМИ.

Боеприпас разработали компании Boeing и Saab. Авиабомбу GBU-39 соединили с реактивным снарядом M26, что позволило запускать ее из реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Разработчики утверждали, что GLSDB может поразить цели на расстоянии 150 километров. При этом боеприпас способен огибать преграды, уточняли производители.

В четверг замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что снаряды GLSDB уже направляются на Украину. При этом она не указала, о каком объеме боеприпасов идет речь.

Запуск ракет по Ил-76 из ЗРК Patriot могли совершить американцы

Удар по самолету Ил-76 в Белгородской области нанес смешанный расчет зенитного ракетного комплекса Patriot. Ведущие должности занимали американцы, сообщил источник ТАСС.

«Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — сказал он.

Украинских военных, по словам собеседника агентства, нередко привлекали только для работы на транспортно-заряжающих машинах или простыми водителями. Основную работу делали иностранцы. Источник заявил, что имена всех, кто 24 января ударил по Ил-76, еще не вычислили.

В районе крушения самолета с военнопленными обнаружили более сотни фрагментов двух ракет. Экспертизы показали, что Ил-76 сбили из американского ЗРК Patriot. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Белый дом в том, что он сделал американских налогоплательщиков соучастниками преступления.

ЕС договорился о выделении Украине помощи на 50 млрд евро

Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь на 50 миллиардов евро. Решение о выделении средств приняли лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС», — указала она, подчеркнув, что ЕС сохраняет «лидерство и ответственность» в поддержке республики.

Представитель пресс-службы выразила уверенность, что принятое решение обеспечит «устойчивое, долгосрочное и предсказуемое» финансирование Украины.

Выделению денег ранее препятствовали власти Венгрии. Однако, по данным Financial Times, в Брюсселе нашли способ надавить на страну, пригрозив, что на саммите публично заявят о неконструктивной линии премьера Виктора Орбана и не разморозят для Венгрии деньги из европейских фондов.

Мораль: война до последнего украинца продолжается. Увы.

Ефремов может выйти из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение из колонии. После выхода на свободу он вернется на сцену, но в другом амплуа, заявил его коллега Иван Охлобыстин Telegram-каналу Shot.

«Я очень на это (УДО. — прим. ред.) рассчитываю. Я боюсь говорить что-либо. И Миша сам не очень хочет это обсуждать. Он в периоде внутреннего осознания, замкнут. Можно понять, потому что это гигантский стресс», — сказал он.

Охлобыстин посетовал, что повлиять на судебную систему нельзя, и предложил молиться об освобождении актера. Он выразил надежду на то, что Ефремова примут обратно в театр «Современник», ведь он, по словам коллеги, профессионал высокого уровня.

Михаил Ефремов, по мнению собеседника канала, с учетом опыта последних лет захочет расплатиться с обществом «в культурном плане». Охлобыстин признал, что погибшего в аварии не воскресить, но заявил, что хороший театральный режиссер не станет лишним. Он усомнился в том, что актер согласится на комедийные роли, потому что сильно изменился.

Супруга Ефремова Софья Кругликова заявляла, что он сможет выйти по УДО весной 2024 года. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП на Смоленской площади. В прошлом году он просил заменить часть наказания на принудительные работы.

Мораль: хотите — молитесь, хотите — нет.