Знаменитости 01 февраля 2024, 19:20 Лидер группы «Би-2» признал нарушение законов Таиланда Музыкант Лева Би-2 признал вину и назвал наказание в Таиланде несоизмеримым РИА «Новости»

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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (псевдоним — Лева Би-2) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но счел наказание несоизмеримым. Его слова привели «Известия».

Бортник* назвал все произошедшее неожиданностью.

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«Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне логики», — сказал он.

Музыкант поблагодарил израильскую сторону за содействие в депортации коллектива в страну. Он объяснил, почему все участники группы летели разными рейсами. По словам Бортника*, его вывезли из Таиланда из-за наличия гражданства Израиля.

Группа «Би-2» дала концерт на Пхукете 24 января. Миграционная служба страны обвинила артистов в нарушении таиландского трудового законодательств, музыкантов задержали. Им выписали штраф. Позже артистов отпустили из центра временного содержания в Бангкоке, их депортировали в Израиль.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.