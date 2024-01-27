Спецоперация 27 января 2024, 09:20 «Наступило отчаяние». Бойцы ВСУ в Авдеевке ждали спасения от российской армии Пленный штурмовик ВСУ: украинские солдаты в Авдеевке ждали спасения от ВС России Ministry of Defense of Ukraine

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Украинских солдат в Авдеевке бросили без огневой поддержки, еды и воды, и они надеялись лишь на то, что их спасет российская армия. Об этом журналистам рассказал пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко.

«Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях, и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние», — процитировал бойца RT.

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Стрелковое оружие и патроны — все вооружение, которое было при себе у украинских военнослужащих — закончилось через четыре часа боя.

По словам штурмовика, когда российские солдаты наконец пришли, они сразу заявили, что «никто силу применять не будет». Гриненко уже несколько дней находится в плену. Он назвал «нормальными» условия содержания в плену: «тепло, кормят, пить дают». Мужчина вспомнил, что после военкомата украинские бойцы жили не лучше — в подвале, откуда им запретили выходить.

Вячеслав Гриненко добавил, что штурмовая рота, где он служил, оказалась наполовину уничтожена всего за девять дней.

Ранее стало известно, что украинцы стали повально сдаваться в плен под Артемовском из-за нехватки еды, воды и поддержки.