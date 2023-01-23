Общество 23 января 2023, 20:27 Осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить наказание Артист Ефремов подал в суд ходатайство о замене остатка срока на принудительные работы РИА «Новости»

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Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за ДТП со смертельным исходом, подал ходатайство о замене оставшегося срока в колонии на принудительные работы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Алексеевского суда Белгородской области.

«В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — сообщили агентству в суде.

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В пресс-службе уточнили, что пока дата рассмотрения прошения не назначена.

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Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, по итогам пересмотра дела Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года. Осужденный актер отбывает срок в белгородской колонии. Ефремов занимается изготовлением молний. Из своей зарплаты артист будет платить страховщикам, которые покрыли расходы после аварии на Садовом кольце. Теперь страховая компания захотела взыскать с него сумму в размере 756 тысяч рублей.

Заключенный Ефремов поддержал спецоперацию на Украине. Артист заявил, что у российского руководства не было другого выхода.