«Современник» списал в архив спектакли Ефремова

«Амстердам», «Анархия» и «Не становись чужим» внесли в архивный раздел, так как Ефремов в них играл. Изначально на его место хотели найти другого артиста, но, видимо, не вышло. Причем это были самые дорогие спектакли.

Также списали в архив постановку «Дюма». Ее поставил Ефремов по пьесе Ивана Охлобыстина. Присутствие самого актера там не требовалось, но тем не менее, в ближайшее время показывать спектакль не будут.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых людей и событий 2020 года. Чаще всего пользователи упоминали актера Михаила Ефремова, певицу Ольгу Бузову и футболиста Лионеля Месси. Первое место среди событий заняла пандемия коронавируса.

Специалисты соцсети провели анализ публикаций и комментариев пользователей. Для составления рейтинга они учитывали упоминаемость событий и людей за год, а также всплески активностей на определенную тему и резонанс событий.