Мир 23 ноября 2023, 17:52 Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе Лукашенко: только мощное ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе РИА «Новости»

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Только мощное ядерное оружие дает гарантию безопасности в регионе и право голоса на международной арене. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.

Глава республики напомнил, что в 1996 году из Белоруссии вывели ядерное оружие. Это закончилось расширением НАТО на Восток и отработкой в 2016 году сценария ядерного удара по белорусской территории, отметил Лукашенко. По замыслу этих учений, республика даже не вовлекалась в конфликт, подчеркнул президент Белоруссии.

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Лукашенко добавил, что в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52. Они посылали сигнал не только Белоруссии, обратил внимание глава республики.

Президент назвал абсурдными на этом фоне упреки из-за размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Лукашенко заверил, что республика никому не угрожает.

«Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», — пояснил белорусский лидер.