Знаменитости 31 января 2024, 21:28 Участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль «Би-2» сообщила о депортации оставшихся музыкантов из Таиланда в Израиль РИА «Новости»

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Музыкантов рок-группы «Би-2» отпустили из центра временного содержания в Бангкоке, где они находились из-за нарушения миграционных правил. Об этом сообщили в Telegram-канале группы.

«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», — уточнил канал.

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Участников группы задержали в Таиланде 24 января. Они выступили на Пхукете, не имея разрешения на работу. Суд обязал каждого из них выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение тайского трудового законодательства.

Музыкантов депортируют в Израиль, об этом договорился израильский консул, а с российским они отказались встречаться. Гитариста Александра Умана (псевдоним — Шура «Би-2») депортируют в эту же страну.

До этого сообщили, что солист группы Егор Бортник* (псевдоним — Лева «Би-2») уже прибыл в Израиль. Как сообщили в канале группы, остальные участники на тот момент находились «в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек».

Ранее директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский заявил, что, судя по ситуации вокруг группы и их приключениям в Таиланде, складывается впечатление, что ее менеджмент страдает манией преследования и пытается раздуть антироссийский скандал на пустом месте.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.