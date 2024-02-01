Важное 01 февраля 2024, 13:08 Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили двумя ракетами СК: самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили 2 ракеты Patriot

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Доставлявший украинских военнопленных в Белгородскую область для обмена военно-транспортный самолет Ил-76 сбили управляемые ракеты американского ЗРК Patriot. К таким выводам пришли следователи после изучения осколков боеприпасов и остатков взрывчатки, сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что зенитная установка, из которой украинские боевики провели запуск, находилась около поселка Липцы Харьковской области. По самолету ударили две ракеты.

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После детонации осколки боеприпасов разлетелись на большое расстояние. Работавшие на месте криминалисты обнаружили 116 фрагментов ракет с маркировками и надписями на английском языке.

Смывы с осколков позволили установить тип топлива и взрывчатки, который использовали в ракетах. Выяснилось, что снаряды зарядили гексогеном с примесями октогена, что характерно для иностранных снарядов.

По итогам всех проведенных экспертиз следователи пришли к выводу, что для удара по самолету применили зенитную управляемую ракету MIM-104A американского комплекса Patriot.

Первым о результатах проведенных экспертиз по крушению самолета Ил-76 объявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в предвыборном штабе в минувшую среду, 31 января. Глава государства заявил, что борт сбили из американской системы Patriot. Он добавил, что точно известно время и место запуска ракет.

Военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Кроме 65 бойцов ВСУ, там находились три офицера Вооруженных сил России и шесть членов экипажа. Все они погибли. Минобороны с самого начала заявило, что причиной крушения стала запущенная с территории Украины ракета.