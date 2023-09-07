Власть 07 сентября 2023, 08:53 МИД заявил о продолжении работ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии Рябков: размещение ядерного оружия России в Белоруссии идет по графику РИА «Новости»

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Работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии идут по намеченному графику. Такое заявление сделал замминистра главы МИД РФ Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения», сообщил ТАСС.

«Размещение [российского] тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент РФ, — сказал он.

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По его словам, уже прошло несколько этапов по созданию необходимой инфраструктуры, переоборудованию носителей. Эта работа сейчас продолжается, отметил замглавы МИД РФ.

Россия стала перемещать в Белоруссию свои ядерные боеприпасы в начале июня 2023 года. Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркивал, что все делается только для решения вопросов обороны. Рябков говорил, что у военнослужащих республики не будет контроля над ядерным оружием РФ.