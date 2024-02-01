01 февраля 2024, 12:45
ЕС предрекли «разборки» с Орбаном из-за Украины
FT: Евросоюз начнет разборки с венгерским премьером Орбаном из-за помощи Украине
В Евросоюзе попытаются переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на выделение Украине помощи в 50 миллиардов евро на специальной встрече 1 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times.
Один из источников издания пояснил, что проблема вовсе не в Украине. По словам собеседника, Орбан просто пользуется возможностью, чтобы шантажировать Евросоюз.
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«Если это совпадет с его пророссийской повесткой и в дальнейшем он будет способен пустить все под откос, тогда еще лучше», — подчеркнул собеседник газеты.
На такой случай ЕС подготовит меры экономического давления на Венгрию. А утечка документа, в котором содержались предложения Евросоюза, позволила оказать еще большее давление на Орбана. Венгерская валюта после публикации договора подверглась ослаблению.
Ранее Financial Times уже писала о том, что власти Венгрии и Словакии пойдут на компромисс по украинскому вопросу. По мнению авторов статьи, представителей этих стран вынудят уступить из-за беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада.
Венгрия
Евросоюз
Украина
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