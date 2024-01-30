Мир 30 января 2024, 22:45 Глава украинской разведки признал успехи ВС РФ под Авдеевкой Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение ВС РФ в полях и под Авдеевкой Pavlo Bahmut / Global Look Press

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Вооруженные силы России успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под Авдеевкой (ДНР), вынужденно признал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он заявил телеканалу «Рада».

«К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — подчеркнул он.

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По словам Буданова, украинская армия перешла к глухой обороне еще прошлой осенью. Ни о каком наступлении ВСУ даже речи не идет. Сейчас главной задачей является укрепление оборонительной линии, причем на ее решение выделяются большие суммы из бюджета страны, пояснил он.

Ранее Буданов заявил, что нехватка бойцов и сокращение западной поддержки сделают наступивший 2024 год сложным для ВСУ. Он не видит в обозримой перспективе каких-либо глобальных изменений, которые могут преломить ситуацию в пользу украинских войск.

Недавно пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, что украинских солдат в Авдеевке бросили без огневой поддержки, еды и воды, и они надеялись лишь на то, что их спасет российская армия.