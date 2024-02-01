Мир 01 февраля 2024, 01:11 Нуланд заявила, что высокоточные бомбы GLSDB уже направляются на Украину Нуланд: переданные Украине высокоточные бомбы GLSDB уже в пути РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время своего визита в Киев рассказала, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Бомбы малого диаметра в пути на фронт», — заявила она журналистам.

Реклама

GLSDB является совместной разработкой компаний Boeing и Saab. Они добавили ракетный двигатель к авиабомбе. Это оружие запускается из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS. Дальность полета боеприпаса превышает 150 километров.

По мнению военного эксперта Романа Насонова, если для ВСУ выгода от поставок этого типа бомб весьма призрачна, то американцы своим ходом убили двух зайцев — подтвердили готовность поддерживать киевский режим и получили очередной шанс неплохо заработать.

Ранее издание Politico сообщило, что в Пентагоне подтвердили решение передать Украине реактивные снаряды GLSDB в рамках инициативы оборонного содействия USAI. По этой программе власти США могут закупать вооружение для ВСУ, в отличие от программы PDA, по которой в Киев отправляют оружие со складов Пентагона.