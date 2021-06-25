Адвокат рассказал о глобальных изменениях в характере Ефремова из-за колонии

Отбывающий срок в колонии актер Михаил Ефремов стал совершенно другим человеком, заявил его адвокат Петр Хархорин. Он назвал артиста настоящим интеллигентом и рассказал, как тот пытается испить всю чашу наказания за смертельное ДТП.

По словам Хархорина, в колонии он успел увидеться со своим подзащитным уже восемь раз. Там нормальные условия. При необходимости оказывается медицинская помощь, заключенных нормально кормят, сообщил юрист «Газете.ru».

Хархорин отметил, что Ефремову предложили работать в библиотеке, но он не согласился.

«Сказал, что должен испить всю чашу. И теперь сидит в пошивочном цехе, молнии в комбинезоны вставляет. Это говорит о том, что человек меняется», — сказал адвокат.

Он обратил внимание на публикации СМИ о том, что в кассационной жалобе на приговор говорится о выявленном у Ефремова расстройстве личности. По словам юриста, все это не более чем сплетни.

«Возьмите тот же случай с гусем, которого Михаил якобы заказал себе в камеру. Именно из-за этого его не оставили в Москве, а это все была неправда. <…> Это создает общественное мнение, которое нам вредит», — подчеркнул он.

Линия защиты, по его словам, будет строиться на том, что суд в недостаточной степени учел смягчающие обстоятельства, а во-вторых, что во время судебных разбирательств не было установлено, был ли погибший в ДТП курьер Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности.

«А ведь это очень важно. Защита считает, и нас поддерживают судебные медики, что если бы он был пристегнут, то вполне мог остаться в живых», — добавил Хархорин.