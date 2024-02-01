Мир 01 февраля 2024, 13:57 США переложили на Европу финансирование Украины Дипломат Гаврилов: США сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине РИА «Новости»

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США свалили на Европу ответственность за финансирование помощи Украине. Такое мнение высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Европу толкают все глубже и глубже в конфликт — американцы сваливают на нее ответственность за продолжение конфликта, за финансирование, за поставки вооружений, а у Европы нечего поставлять», — сказал дипломат.

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Власти Евросоюза планировали поставить Украине к марту 2024 года миллион артиллерийских снарядов. Однако позднее лидеры пяти стран — членов ЕС признали, что достичь этой цели не удалось. Такой запас снарядов ВСУ могут получить только к началу 2025 года.

Главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов призвали увеличить производственные мощности, чтобы, помимо снарядов, передать ВСУ танки, гаубицы и системы ПВО. По данным Bloomberg, в распоряжении ЕС будет лишь 600 тысяч артиллерийских боеприпасов для передачи Украине.