Мир 01 февраля 2024, 14:27 Американцев сделали соучастниками кровавой трагедии в Белгородской области — Захарова Захарова: Байден сделал американцев соучастниками удара по Ил-76 РИА «Новости»

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Белый дом потратил деньги американских налогоплательщиков на ракеты для Украины, а она использовала их для удара по самолету Ил-76 с 65 военнопленными. Граждан США сделали соучастниками преступления, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделали американцев соучастниками кровавой трагедии», — заявила она.

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Захарова прокомментировала заявление Следственного комитета России о том, что на месте крушения самолета нашли фрагменты двух американских зенитных управляемых ракет MIM-104A комплекса Patriot. Специалисты собрали 116 осколков корпусов и механизмов с надписями и маркировками на английском языке, провели исследование методами спектрометрии подвижности ионов, жидкостной и газовой хроматографии.

Ил-76 упал в районе села Яблоново Белгородской области 24 января. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что его могли сбить тремя ракетами американского комплекса Patriot или немецкого IRIS-T. Президент России Владимир Путин призвал международных экспертов присоединиться к расследованию.