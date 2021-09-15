Суд отказался смягчить приговор Ефремову

Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову. Решение Пресненского суда было оставлено без изменений.

Изначально актер был приговорен к восьми годам лишения свободы, но потом суд смягчил срок до семи с половиной лет колонии общего режима.

На сегодняшнем заседании актер обратился к суду по видеосвязи и рассказал о том, что перед смертельным ДТП на Садовом кольце летом 2020 года он продолжал тяжело переживать смерть своей матери и Галины Волчек. Их не стало в 2019 году, с тех пор, по его словам, он начал сильно пить.

«8 июня произошла трагедия по моей вине, и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился черт из табакерки в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших», — сказал актер.

Ефремов добавил, что образ погибшего в ДТП Сергея Захарова не покидает его ни на минуту и он молится за его упокоение. Помимо этого, он указал на свое плохое состояние здоровья.

«У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия — только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания», — подчеркнул он.

Однако суд в жалобе на приговор отказал и оставил его без изменения.