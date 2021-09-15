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    15 сентября 2021, 12:26

    Суд отказался смягчить приговор Ефремову

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову. Решение Пресненского суда было оставлено без изменений.

    Суд отказался смягчить приговор Ефремову

    Изначально актер был приговорен к восьми годам лишения свободы, но потом суд смягчил срок до семи с половиной лет колонии общего режима.

    На сегодняшнем заседании актер обратился к суду по видеосвязи и рассказал о том, что перед смертельным ДТП на Садовом кольце летом 2020 года он продолжал тяжело переживать смерть своей матери и Галины Волчек. Их не стало в 2019 году, с тех пор, по его словам, он начал сильно пить.

    «8 июня произошла трагедия по моей вине, и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился черт из табакерки в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших», — сказал актер.

    Ефремов добавил, что образ погибшего в ДТП Сергея Захарова не покидает его ни на минуту и он молится за его упокоение. Помимо этого, он указал на свое плохое состояние здоровья.

    «У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия — только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания», — подчеркнул он.

    Однако суд в жалобе на приговор отказал и оставил его без изменения.