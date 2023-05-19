Знаменитости 19 мая 2023, 20:20 Супруга Ефремова сообщила, что актер может выйти по УДО весной 2024 года Супруга Ефремова Софья Кругликова сообщила, что актер может выйти по УДО весной 2024 года РИА «Новости»

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Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, может выйти из колонии по УДО (условно-досрочное освобождение) весной следующего года. Об этом сообщила супруга актера, Софья Кругликова в беседе с «Абзацем», заявление опубликовали в Telegram-канале издания.

«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», — сообщила Кругликова.

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Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывает в Белгородской колонии общего режима. В январе 2023 года Ефремов подал в суд ходатайство о замене остатка срока на принудительные работы. Родственники погибшего заявили, что не имеют претензий к отбывающему наказание в колонии актеру и не против смены наказания подсудимого.

В феврале актер попросил прекратить производство по ходатайству об изменении наказания.