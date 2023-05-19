19 мая 2023, 20:20
Супруга Ефремова сообщила, что актер может выйти по УДО весной 2024 года
Супруга Ефремова Софья Кругликова сообщила, что актер может выйти по УДО весной 2024 года
Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, может выйти из колонии по УДО (условно-досрочное освобождение) весной следующего года. Об этом сообщила супруга актера, Софья Кругликова в беседе с «Абзацем», заявление опубликовали в Telegram-канале издания.
«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», — сообщила Кругликова.
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Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывает в Белгородской колонии общего режима. В январе 2023 года Ефремов подал в суд ходатайство о замене остатка срока на принудительные работы. Родственники погибшего заявили, что не имеют претензий к отбывающему наказание в колонии актеру и не против смены наказания подсудимого.
В феврале актер попросил прекратить производство по ходатайству об изменении наказания.
Михаил Ефремов
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