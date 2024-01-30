Знаменитости 30 января 2024, 12:47 Участники группы «Би-2» не захотели общаться с российским консулом в Таиланде Посольство РФ: участники «Би-2» отказались от встречи с консулом в Таиланде РИА «Новости»

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Участники рок-группы «Би-2» отказались встречаться с российским консулом, который пришел к ним в центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, чтобы оказать консульскую помощь. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин. Его процитировало РИА «Новости».

Ильин пояснил, что посольство оперативно организовало посещение участников группы с российским гражданством. Во вторник, 30 января, встреча должна была состояться.

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«Однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», — подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе участников группы «Би-2» задержали в Таиланде. Причиной стал их несанкционированный концерт. Музыкантов определили в один из спецприемников. По данным сайта Ynet, артистам грозит депортация из страны. Однако решение о выдворении музыкантов еще не приняли.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова не удивилась возможной депортации музыкантов из Таиланда. По ее словам, никому не нужны проблемы с людьми, спонсирующими терроризм.