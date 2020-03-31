Коронавирус в России и мире. Главное на 31 марта

Число зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. Количество инфицированных в мире составило уже 775 тысяч. Из них погибли — 37 083 человека. На первом месте по-прежнему остается США — в стране заражены коронавирусом 159 тысяч. В России начали измерять изоляцию людей аналогично «Яндекс. Пробкам». На Украине массово увольняются врачи. Самые главные новости на 31 марта о коронавирусе рассказывает «360».

В России

Всего в России коронавирус подтвердили у 1836 человек. За последние сутки это число выросло на 302 пациента. От заболевания скончались 12 человек. Вылечить удалось 66 граждан. При этом 32 россиянина с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

В стране начали регистрацию экспресс-тестов на выявление 2019-nCoV. Среди разработок есть как отечественные, так и зарубежные.

«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции граждан. По аналогии с навигатором это будут баллы от ноля до пяти. Где ноль — это много людей на улице, а пять — все сидят дома. Для расчета берут данные о том, сколько людей пользуются приложениями компании. На «Яндекс.Картах» появился специальный слой, где показывается уровень самоизоляции в городах с населением от 100 тысяч человек.

В ближайшее время в России могут ввести внушительные штрафы за нарушение режима самоизоляции. Суммы будут достигать до миллиона рублей. Для применения санкций особый закон не нужен, но до объявления карантина лучше не доводить.

Оперштаб столицы рассказал, что около 40% зараженных коронавирусом оказались гражданами до 40 лет. Среди инфицированных есть 17 детей.

В Москве предприимчивые граждане стали предлагать в аренду своих питомцев для прогулок. В период домашнего режима москвичам разрешено выгуливать своих питомцев в 100 метрах от дома. Такая услуга обойдется в 800–1000 рублей в час. Еще несколько тысяч нужно будет оставить в залог. Причем есть предложения даже с доставкой.

Власти Москвы могут начать использовать QR-коды для контроля граждан во время ограничения передвижений. QR-код — это визуальная картинка, в которую зашивается определенная информация. По словам эксперта, достаточно его отсканировать, и он покажет полные данные: фамилию, имя, отчество, электронную почту, место работы и даже фотографию.

Также уже готовится система контроля за передвижением москвичей. По словам мэра, к концу недели у властей уже могут быть информационные системы. Они позволят практически полностью контролировать передвижения граждан и предупреждать нарушения.

Вслед за столицей и Подмосковьем власти российских регионов один за другим объявляют режим самоизоляции. 27 российских субъектов последовали примеру Москвы.

С 31 марта Шереметьево вводит лимит на пропуск россиян, которые возвращаются домой. Теперь аэропорт будет пропускать всего 500 человек в сутки. В среднем в пассажирских самолетах может быть от сотни до 800 пассажиров. Это означает, что Шереметьево будет принимать всего несколько самолетов в день.

Сбербанк начал выдавать кредиты без процентов для малого и микробизнеса. Кредит с нулевой процентной ставкой по государственной программе предполагает помощь владельцам бизнеса, которые пострадали от последствий эпидемии. Ссуда выдается для выплаты окладов сотрудникам компаний.

В мире

В больницах Нью-Йорка кончаются лекарства и места. Мэр города заявил, что запасов медикаментов в городских клиниках хватит лишь на неделю. Аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) недостаточно уже на этот срок. Город еще даже не дошел до пика эпидемии. Его ожидают через три недели.

В ряде больниц США всерьез задумались о прекращении реанимации больных COVID-19 с остановкой дыхания. Пожелания пациентов и их родственников учитываться не будут. На такие решения вынуждает идти нехватка врачей и оборудования.

В Италии тоже склоняются к такому решению. Там понимают, что пожилые пациенты, а также больные с хроническими болезнями тратят на себя больше и без того не достающих ресурсов. В итоге с высокой долей вероятности они все равно умрут. При таком раскладе на молодых пациентов оборудования и медикаментов может не хватить.

Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях. В документе нынешнюю ситуацию сравнивают с войной или крупной природной катастрофой. В таких случаях медики должны выбирать, кого спасать в первую очередь.

На Украине врачи начали массово увольняться из-за коронавируса и низких зарплат. Главный врач Тернопольской больницы рассказал, что местные медики предпочитают лишиться работы, чем за копейки рисковать своим здоровьем и здоровьем близких в сложившейся ситуации.

Спустя несколько недель после назначения главу Минздрава Украины отправили в отставку. Министр не смог наладить работу своего ведомства и подготовить план для борьбы с коронавирусом.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил принизить помощь России. Он напомнил, что Франция и Германия тоже помогали Италии в борьбе с коронавирусом. И попросил итальянцев «не пьянеть» от действий России и Китая. По мнению эксперта, такая реакция вызвана страхом и попыткой держать все под контролем.

В Португалии от коронавируса скончался 14-летний мальчик. До болезни у него были проблемы с иммунодефицитом.

Финляндия продлила ограничительные меры до 13 мая из-за коронавируса. До этого времени будут закрыты границы, в том числе со странами Шенгенской зоны, а также школы и вузы. Ограничено передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны. Собираться группами больше 10 человек запрещено.