Большинству новых заболевших COVID-19 в Москве оказалось меньше 40 лет

Коронавирус бьет преимущественно по пожилым людям, но среди новых инфицированных в Москве большинство составили граждане до 40 лет. На них приходится 102 случая инфицирования из 212.

«В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса. Среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет», — сообщает оперштаб города.

Среди инфицированных есть 17 детей. За прошедшие две недели 43 пациента приехали из стран, где уже были заболевшие COVID-19. Сейчас эти люди и те, с кем они общались, находятся под постоянным наблюдением врачей.

Всего в России коронавирус подтвердился у 1836 жителей. За последние сутки это число выросло на 302 пациента. От заболевания скончались девять человек. Вылечить удалось 66 граждан.

Власти Москвы и Подмосковья с 30 марта объявили режим самоизоляции. Жители теперь могут выходить из дома только для поездки на работу, похода в магазин или аптеку, а также для прогулки с домашним животным. Такие же меры призвали ввести в регионах страны.