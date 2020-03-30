Уровень самоизоляции граждан начали измерять в России

Для расчета компания использует данные о том, как люди используют приложения «Яндекса» в городах с населением более одного миллиона человек.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска есть разбивка по дням.

Пока данные на сайте проекта представлены только на субботу, 28 марта. В среднем уровень самоизоляции в российских городах-миллионниках составил три балла.

Самый низкий уровень самоизоляции (2,6) — в Краснодаре, максимальный (3,2) — в Красноярске, Челябинске и Перми. В Москве показатель равен 2,9.

На «Яндекс.Картах» появился специальный слой, где показывается уровень самоизоляции в городах с населением от 100 тысяч человек.

Аналитики «Яндекса» отметили, что снизилось использование приложений «Навигатор» и «Метро». Это означает, что люди стали больше времени проводить дома. При этом выросло количество пользователей «Дзена», «Яндекс.Эфира» и «КиноПоиска».