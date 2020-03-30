В США заговорили, что реанимировать больных COVID-19 невыгодно. Пойти на такое могут не только американцы

В ряде американских больниц всерьез задумались о прекращении реанимации больных COVID-19 с остановкой дыхания. При этом пожелания самих пациентов и их родственников роли играть не будут. Всему виной нехватка врачей и оборудования. Где еще решить проблему могут таким способом?

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Над радикальными методами раздумывают, в частности, Северо-Западная мемориальная больница при Северо-Западном университете (Иллинойс), а также ряд клиник в штатах Вашингтон и Пенсильвания. Об этом сообщает The Washington Post.

Сотрудники газеты поговорили с рядом врачей, лечащих больных COVID-19. Медики утверждают, что помощь одному человеку с остановкой дыхания требует нахождения рядом 8-30 специалистов, наличия специальной защиты для врачей, а главное — большого количества времени. При этом нехватка средств защиты и необходимость быстро помочь человеку повышают шансы медиков заразиться. Как следствие, повышается и риск заражения других пациентов, которые, правда, уже могут не получить должной помощи из-за сократившегося количества персонала.

Так отказ от реанимации пациентов с коронавирусом, у которых остановилось дыхание, поможет сберечь жизни медиков и средства индивидуальной защиты. Пока врачи и местные власти рассматривают правовые и этические аспекты такого решения. Медицинские учреждения штата Пенсильвания, например, рассматривают возможность учитывать желания пациентов и членов их семей при необходимости реанимации.

При этом пока больных COVID-19 в Штатах продолжают реанимировать. Об этом сообщила координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс. Она отметила, что сейчас медики не отказываются от возможности спасти чужую жизнь, пусть даже и рискуя. «Таких ситуаций в настоящий момент нет», — приводит слова Беркс телеканал CNN.

Стариков не лечить?

При этом Штаты не единственная страна, где рассматривают подобные меры. В Италии медики полагают, что пациенты в возрасте, а также больные, отягощенные болезнями, потратят на себя больше и без того не достающих ресурсов, а в итоге с высокой долей вероятности все равно умрут, При этом на молодых пациентов при таком раскладе оборудования и медикаментов может не хватить.

Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях. В документе нынешнюю ситуацию сравнивают с войной или крупной природной катастрофой. В таких случаях медики должны выбирать, кого спасать в первую очередь.

Какими бы бесчеловечными не выглядели эти меры, в них есть определенная логика. Более того, похоже именно они станут главными в борьбе с эпидемией. Так считает общественный деятель Петр Шкуматов.

«Лечения от коронавирусной инфекции не существует, можно только помочь больному выздороветь. И вот тут нюансище: человек, попавший в больницу с осложнениями от коронавируса, не может дышать самостоятельно! И ему требуется длительная помощь (до недели в реанимации) в виде разных методик и разновидностей искусственной вентиляции легких. Разумеется, это весьма сложная процедура, которая требует специалистов (которых тоже оптимизировали по всему миру) и специального дорогого оборудования», — отметил специалист.

Источник фото: gisanddata.maps.arcgis.com

США и Италия — одни из максимально пострадавших от коронавируса стран. По данным Университета Джона Хопкинса, самое большое количество зараженных людей на сегодня находится в Штатах — более 144 тысяч. На втором месте расположена Италия — более 97 тысяч.